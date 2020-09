Sembra strano da credere, ma tantissimi consumatori preferiscono inviare degli SMS anonimi piuttosto che svelare la propria identità. Per un motivo per un altro ci sono numerosi utenti che preferiscono utilizzare questo tipo di comunicazione, fortunatamente ad oggi ci sono numerose applicazioni che lo permettono e gran parte di queste sono anche gratuite.

Purtroppo, invece, le piattaforme note come WhatsApp, Telegram, Messenger, Viber e tante altre non permettono questo tipo di funzione e le comunicazioni dei loro utenti sono anche salvate in alcuni server. Proprio per questo motivo gran parte degli utenti che preferisce una comunicazione segreta ma non hai intenzione di scaricare altre applicazioni al di fuori di WhatsApp e/o Telegram sfrutta i servizi che offrono i gestori telefonici Tim, Wind Tre e Vodafone.

SMS anonimi: ecco come inviarli con Wind Tre, Vodafone e Tim

Il gestore telefonico blu permette ai suoi clienti di inviare SMS anonimi da diverso tempo con estrema sicurezza e senza essere mai rintracciati. Per inviarlo è necessario inserire una sorta di formula e inviarlo al numero 44933: ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo. Il costo da sostenere è di 0,30 centesimi di Euro.

Anche con il gestore telefonico Vodafone è necessario digitare una sorta di formula sostenendo un costo di 0,50 centesimi di Euro e inviarlo al numero 4895894: S_NUMERODELDESTINATARIO_testo.

I consumatori che sono cliente Wind, invece, devono digitare nella loro casella di testo il seguente codice e sostenere un costo di zero, 0,15 centesimi di Euro: *k_k#s_testo. In questo caso è necessario inviarlo al numero del destinatario, differentemente dagli altri gestori telefonici

Anche con 3 Italia è necessario sostenere un costo di zero, 0,50 centesimi di Euro per ogni SMS anonimo inviato e per inviarlo è necessario digitare la seguente formula inviandolo al numero 48383: NUMERODELDESTINARIO_testo.