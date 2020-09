La situazione di crisi dovuta all’arrivo inaspettato del Coronavirus ha portato il Governo ha introdurre diversi bonus per incentivare maggiormente gli acquisti, come ad esempio quello per la rottamazione auto. I consumatori intenzionati all’acquisto di una nuova auto, infatti, hanno la possibilità di usufruire di un bonus fino a 10.000,00 Euro con la rottamazione della propria auto e l’acquisto di una nuova.

Si tratta di un bonus decisamente utile per rilanciare un mercato in crisi e favorire maggiormente l’ambiente con l’acquisto di veicoli elettrici, ma non solo.

Bonus rottamazione auto: ecco quali sono gli incentivi e come richiederli

Questo nuovo bonus è disponibile a partire dal primo di Agosto 2020 e ha termine l’ultimo dell’anno 2020. I consumatori che hanno intenzione di acquistare un veicolo elettrico e rottamare il proprio possono usufruire fino a 10.000,00 Euro, il bonus scende a 6.000,00 Euro senza la rottamazione.

Per i consumatori interessati ad acquistare un veicolo ibrida plug-in possono usufruire di un bonus fino a 6500,00 Euro con rottamazione inclusa, con mancata rottamazione, invece, il bonus scende a 3500,00 Euro.

Il Governo introduce un bonus fino ad un massimo di 3500,00 Euro per chi decide di rottamare la propria auto e acquistarne una nuova Euro 6, con mancata rottamazione il bonus si dimezza.

E’ necessario ricordare che per usufruire del bonus con la rottamazione inclusa, è necessario possedere un veicolo da rottamare di massimo dieci anni e non oltre. Si ricorda, inoltre, che dal 18 di Giugno è disponibile sulla piattaforma online ecobonus.mise.gov.it la nuova fase di prenotazione dell’ecobonus, cioè dei contributi per l’acquisto di veicoli nuovi a ridotte emissioni.