Play Store di Google: su Android in regalo app e giochi a pagamento gratis

Ogni volta che si parla di Android, sono tanti gli utenti che dimostrano di aver capito quanto sia importante avere un sistema operativo del genere. Uno degli aspetti che spinge le persone ad amare il robottino verde è chiaramente la versatilità.

Si tratta infatti di una qualità che la concorrenza possiede ma non fino a questo livello, il quale si è innalzato anno dopo anno. Google ha fatto infatti un ottimo lavoro che ha consentito peraltro anche a coloro che provengono da realtà diverse di adattarsi rapidamente. Android in questo momento è infatti la piattaforma più utilizzata in giro per il mondo, visto che sono oltre 1,5 miliardi gli utenti sotto la sua ala protettrice. Stando a quanto riportato i dati sarebbero in netta crescita, e il merito sarebbe in parte anche del Play Store. Questo spazio dedicato a tutti i contenuti risulta uno dei migliori in giro per il mondo, soprattutto per quanto riguarda le offerte giornaliere.

Android: solo per oggi sul Play Store ci sono app e giochi a pagamento totalmente gratis

Tra tutti i contenuti che Android offre sul suo Play Store, oggi ce ne sono tantissimi a pagamento che potrete evitare di pagare. L’offerta dura per qualche giorno per tutti, per cui conviene affrettarvi.