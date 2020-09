Non eravamo del tutto sicuri che un OnePlus 8T stesse arrivando, dato il relativo silenzio dei leaker sull’argomento. Tuttavia, sembra che una delle principali fonti abbia accidentalmente confermato l’esistenza del telefono: OnePlus stesso.

Come notato dal famoso leaker Evan Blass, il sito Web delle guide di OnePlus per tutorial su smartphone elencava brevemente alcuni telefoni non annunciati dell’azienda. Questi erano OnePlus 8T, 8T Pro, due nuove versioni di OnePlus Nord e un altro dispositivo identificato solo dal suo nome in codice ‘SS9805’, che potrebbe essere il presunto OnePlus Watch, anche se non lo sappiamo con certezza.

OnePlus 8T: in arrivo a ottobre nuovi smartphone ?

Blass fornisce collegamenti a tutte le guide, ma non sono più disponibili. È probabile che OnePlus le abbia rimosse non appena le guide sono state notate, suggerendo che non dovevano ancora essere pubblicate. Ciò significa che non possiamo utilizzare le guide per raccogliere più informazioni sui telefoni. Tuttavia, dato il track record di Blass non crediamo che l’esistenza delle guide in primo luogo sia stata falsificata, poiché i rapporti di Blass tendono ad essere affidabili.

Una perdita iniziale ha suggerito che non ci sarebbe stato un OnePlus 8T Pro, ma questa nuova perdita sembra contraddire quella precedente. Forse vedremo due nuovi smartphone della serie. Blass fornisce anche ulteriori informazioni sui due nuovi dispositivi Nord, che hanno i nomi in codice “N100” e “N105g”. Apparentemente questi telefoni saranno più convenienti del primo telefono Nord e presumibilmente solo uno avrà la connettività 5G.

Ci aspettiamo che OnePlus 8T e 8T Pro vengano annunciati a ottobre, dato che la società tende a utilizzare un ciclo annuale per il rilascio dei suoi prodotti. Potremmo vedere anche i nuovi modelli OnePlus Nord, o forse arriveranno più tardi.