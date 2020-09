Netflix al giorno d’oggi è sicuramente il punto di riferimento quando si parla di serie TV, film e cartoni animati, la nota piattaforma di streaming online ha infatti conquistato una platea di utenti mondiale grazie al suo catalogo super completo e sempre in costante aggiornamento, popolarità tra l’altro fortificata durante il periodo di lockdown in cui a riempire i nostri pomeriggi ci ha pensato il sito di streaming californiano.

Ovviamente il sito è ricchissimo di serie top, tra cui abbiamo Lucifer, Vis a Vis e The Witcher, queste 3 hanno riscosso un successo planetario che ovviamente ha fatto aumentare l’hype per l’arrivo delle prossime stagioni, vediamo le ultime insieme.

Le ultime sulle 3 serie TV

Per quanto riguarda Lucifer, il 21 Agosto gli utenti hanno potuto godere della prima metà della quinta stagione, la quale ci ha lasciati in sospeso dopo otto episodi, aumentando molto l’attesa per l’arrivo della seconda metà, la quale però, secondo le indiscrezione non dovrebbe arrivare prima del 2021, ci sarà dunque da attendere per un finale però che promette molto bene.

Per quanto concerne Vis a Vis, la serie spagnola ambientata in carcere, dopo le quattro stagioni è arrivato un spin-off sempre su Netflix intitolato Vis a Vis- El Oasis, non si sa bene se arriveranno ulteriori stagioni, bisognerà attendere gli sviluppi anche in virtù dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando.

Per quanto riguarda The Witcher invece, la serie fantasy con protagonista Henry Cavill, la terza stagione arriverà, intanto potete deliziarvi con il prequel intitolato The Witcher: Blood Origin, ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher.