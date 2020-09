La Casa di Carta: notizie più che sconvolgenti sulla season 5

Se prima si parlava di una sesta stagione di La Casa di Carta, ora le certezze vanno piano piano a disintegrarsi. Alex Pina, autore della serie, aveva postato su Instagram una foto dei «lavori in corso» sulla creazione della serie. D’altro canto Alvaro Morte (nella serie il «professore») scrisse sempre su Instagram: “Sembra che arriveremo a un finale”. È davvero arrivato il momento di chiudere con l’affascinante serie televisiva spagnola?

La Casa di Carta: le novità strazianti della quinta stagione

Le certezze sono ancora in piedi, ma per poco. Perché sembrerebbe che questa stagione, la quinta, conterrà al suo interno una triste notizia. Rullo di tamburi… in quella che fino a prova contraria avrebbe dovuto essere solo una delle tante nuove stagioni, assisteremo alla morte di un personaggio a cui siamo particolarmente legati. Chi? Stiamo parlando di Denver, il ragazzo buono dalla risata folle che nella stagione precedente ci ha fatti sognare con la sua storia d’amore. Secondo alcuni fan egli perderebbe la vita per salvare sua moglie Monica, interpretata da Esther Acebo, ed entrata a far parte della banda del Professore con il nome di Stoccolma. Fortunatamente si tratta solo di una teoria infondata, scopriremo col tempo se si avvererà.

La questione cambia se parliamo delle new entry che la nuova stagione di La Casa di Carta ci sta riservando. Ci saranno infatti dei nuovi arrivi di personaggi piuttosto interessanti: uno tra questi è José Manuel Seda. Al momento però sappiamo pochissimo sull’attore, avrà sicuramente a che fare con Tokyo.

Insomma, La Casa di Carta resta una delle serie tv più ricche di colpi di scena, in tutti i sensi.