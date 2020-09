Iliad continua sempre ad ottenere grandi risultati dalla sua ricaricabile Giga 50. La promozione principe dell’operatore francese resta la migliore sul mercato in Italia. Pochi altri operatori, infatti, possono offrire un pacchetto di consumi illimitato con minuti ed SMS più 50 Giga internet a soli 7,99 euro.

I numeri in crescita di Iliad sono giustificati proprio dalla convenienza della sua proposta commerciale. Per il futuro però la compagnia telefonica vuole garantire maggior spazio anche ai servizi aggiuntivi rispetto alle promozioni. Un capitolo importante è quello del 5G.

Iliad, a breve parte la prima sperimentazione per il 5G

Molti abbonati si chiedono quando partirà la rivoluzione 5G in casa Iliad. Nel corso delle ultime settimane si sono susseguite una serie di indiscrezioni circa questa o quella data di rilascio per le nuovi reti internet.

Ad oggi ci sono diversi scenari da tenere in considerazione. Nella migliore delle ipotesi, qualora, i lavori propedeutici alla rete ed alle infrastrutture di Iliad proseguissero con grande celerità nelle prossime settimane, è possibile ipotizzare la presenza della prime linee 5G in Italia già entro dicembre 2020.

La seconda ipotesi non è tanto diversa dalla prima. Qualora, infatti, Iliad non riuscisse a far partire la sperimentazione 5G entro il 2020, sicuramente delle novità a riguardo ci saranno per il 2021.

Ovviamente, nelle battute iniziali, il 5G di Iliad sarà presente solo in alcune e determinate città della nazione. Per ottenere una copertura quantomeno omogenea sarà necessario attendere qualche mese in più rispetto all’attuale tabella di marcia. I lavori per il 5G saranno ultimati entro il 2022.