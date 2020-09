Purtroppo capita molto spesso di ricevere alcune chiamate anonime o dal così detto numero privato. In questi casi la curiosità di scoprire chi si celi dietro a queste telefonate è davvero alta e per fortuna esistono alcuni metodi per scoprire chi è il colpevole dell’arrivo di queste chiamate anonime.

Ecco come scoprire chi chiama con le chiamate anonime

Uno dei metodi per scoprire chi ci ha chiamato sul nostro numero di cellulare in modalità anonima o con il numero privato è utilizzare Whooming. Si tratta di un servizio con il quale è possibile individuare il numero di cellulare di chi ha effettuato le chiamate anonime. Nello specifico, è possibile utilizzare il servizio sia in maniera gratuita sia a pagamento.

Con la versione gratuita, sarà possibile scoprire il mittente delle chiamate semplicemente registrandosi al sito di Whooming. Dopo essersi registrati sul sito web, sarà necessario associare il proprio numero di telefono sul sito e bisognerà deviare le chiamate del proprio numero di cellulare sul numero di servizio di Whooming. In base al proprio operatore telefonico, per deviare le chiamate sarà necessario inserire uno di questi codici:

Vodafone: **67*0694802015#

TIM: **67*0694802015#

Tiscali: *240694802015*

Wind: **67*0694802015#

Fastweb: *22*0694802015#

Rete fissa: *22*00390694802015#

In questo modo, entro 24 ore si potrà scoprire tramite SMS il numero del mittente di tutte le fastidiose telefonate eventualmente ricevute nell’arco della giornata. Se invece si utilizza il servizio a pagamento di Whooming, il numero di chi ha effettuato queste chiamate verrà rivelato subito o tramite SMS o tramite e-mail. Oltre a questo, con il servizio a pagamento è possibile utilizzare altri servizi come “Parla con lo stalker” e “Registra la chiamata con lo stalker”.