Le offerte Carrefour possono essere davvero paurose, ma sopratutto essere in grado di scontare i migliori prodotti in circolazione a prezzi incredibilmente bassi. Gli utenti sono felici di potervici accedere, in modo da risparmiare il più possibile su tutti gli acquisti.

Fino al 17 settembre è stata attivata una campagna promozionale assolutamente interessante, ogni consumatore in Italia vi può accedere senza particolari limitazioni, a patto che comunque sia pronto e disposto a recarsi personalmente in uno dei tanti negozi sul territorio. E’ bene ricordare, infatti, che gli acquisti non risultano essere disponibili sul sito ufficiale, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita.

Carrefour: ecco gli sconti attivi in questo periodo

Lo smartphone Apple più scontato degli ultimi mesi fa capolino direttamente presso il negozio Carrefour, stiamo parlando dell’Apple iPhone SE 2020, in vendita a 479 euro, con un buono sconto promesso pari a 119 euro (in pratica lo pagherete solamente 360 euro).

In alternativa potete comunque decidere di acquistare anche dispositivi con sistema operativo Android, quindi del calibro di Samsung Galaxy A51, Galaxy A21s o Xiaomi Redmi 8A. Ogni acquisto prevede anche la consegna di un buono sconto da spendere in un secondo momento sempre presso lo stesso punto vendita, il valore del suddetto è stabilito a priori e potrà essere cumulato con altre compravendite (ma non è applicabile sullo scontrino del momento).