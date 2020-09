Le migliori soundbar del 2020 offrono una qualità audio fantastica, design accattivante e funzionalità extra come il Dolby Atmos. Tuttavia, esse possono essere anche abbastanza ingombranti e costose. L’ultimo prodotto di Bose, una soundbar economica con nome Bose TV Speaker, promette di potenziare gli altoparlanti incorporati della tua TV senza occupare spazio prezioso in casa.

A quanto pare, questa soundbar costerà circa €199 il che la colloca nella fascia di mercato economica per questo tipo di prodotto. È molto più economico anche della Bose Soundbar 700, che ha impressionato per il suo design elegante, ma ha deluso in termini di rapporto qualità-prezzo.

Bose ha rilasciato un prodotto “stranamente” economico

Il Bose TV Speaker utilizza una singola connessione alla TV tramite un cavo ottico, anche se puoi collegarlo utilizzando un cavo HDMI ARC, se preferisci. La nuova soundbar è inoltre dotata di connettività Bluetooth, il che significa che puoi utilizzarla per riprodurre musica e podcast dai tuoi servizi di streaming musicale preferiti.

Secondo Bose, la soundbar offre “un suono ricco e profondo sorprendente per un altoparlante delle sue dimensioni” e puoi aumentare le frequenze più basse utilizzando il pulsante “Bass” sul telecomando incluso. Bose afferma che la soundbar “analizza ciò che stai guardando per elevare ulteriormente la voce in modo da poter ascoltare e comprendere ogni parola più chiaramente”.

Sebbene non troverai alcuna funzionalità di suono surround virtuale, questa soundbar economica è dotata di due driver full-range per creare un ampio ecosistema, mentre un diffusore centrale gestisce tutti i dialoghi. Se vuoi avere un impatto ancora maggiore, puoi anche collegare il Bose TV Speaker a un subwoofer cablato: è compatibile con il Bose Bass Module 500 e Bose Bass Module 700.