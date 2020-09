La nota piattaforma di streaming di contenuti video Netflix vanta sicuramente uno dei cataloghi più forniti al mondo, essa infatti presta un’enorme attenzione a mantenere sempre aggiornate le stagioni delle serie TV presenti sui server e nel caso, a eliminare le serie o i film che ormai hanno fatto il loro tempo e non attirano più ascolti degni di nota, tra queste ad esempio abbiamo: “Natural Born Pranksters” e “Ghost Rider”. E ancora “Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made”, “Split”, “American Honey” e “We are Your Friends”. Oppure “Smosh: il Film“, “Altered Carbon”.

After Life, Sex Education, Peaky Blinders, cosa bolle in pentola

Tra le serie TV best seller nel catalogo di Netflix abbiamo sicuramente After Life, Sex Education, Peaky Blinders, le quali hanno riscosso un successo a dir poco planetario, conquistando il pubblico e aumentando l’attesa intorno all’arrivo delle nuove stagioni.

Per quanto riguarda After Life, la serie basata sulla vita di un uomo frantumato dalla morte della moglie, essa ritornerà sugli schermi con una seconda stagione ma non prima del 2021, ci sarà quindi da attendere.

Parlando invece di Sex Education, la serie a tema giovanile ha finalmente riacceso le cineprese e iniziato a girare la nuova stagione dopo lo stop per colpa della pandemia.

In ultima istanza abbiamo Peaky Blinders, la serie inglese amatissima che narra le vicende dei Peaky Blinders capitanati da Thomas Shelby, fortunatamente le riprese sono ricominciate, quindi non rimane altro che attendere con la conferma che quella in arrivo non sarà l’ultima stagione ma solo una di tante altre che arriveranno.