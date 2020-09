Microsoft ha rivelato segretamente l’arrivo della nuova Xbox Series S in contemporanea con gli annunci relativi alla Series X, nascondendola in bella vista. Tuttavia, nessuno l’ha notato.

La nuova console, più economica a discapito di alcune funzionalità, è stata mostrata ufficialmente negli ultimi giorni. Una serie di fughe di notizie hanno costretto Microsoft ad annunciarla senza ulteriori attese. L’azienda dichiara che il prezzo ammonterà intorno ai 299 dollari. Inoltre, confermato che la Series S è al momento la console più piccola in assoluto di Microsoft. Arriverà sul mercato il 10 novembre.

La Serie S affiancherà la Serie X, più potente e più costosa, di cui si parla già da mesi. Anche Xbox Series S era stata effettivamente mostrata pubblicamente, in un video che risale a luglio, twittato dall’account ufficiale dell’azienda. In tale post Microsoft scherzava sulle dimensioni della console e nessuno ha notato la Series S sullo sfondo cui l’azienda probabilmente si riferiva fingendo che la protagonista del tweet fosse in realtà la variante Series X.

Xbox Series S e Series X: le nuove console Microsoft sono state mostrate mesi fa a nostra insaputa

Nello specifico, come è possibile notare risalendo al post su twitter citato poco fa, la console era presente durante un’intervista tra Phil Spencer, CEO di Xbox, e il giornalista Seth Schiesel. In un altro tweet, Spencer ha anche rivelato di aver mostrato l’Xbox durante altre interviste. Negli ultimi giorni, Xbox ha inviato ad alcuni YouTuber i modelli delle serie S e X, per mostrare a tutti quanto sia piccola la versione più economica.

Xbox Series S è alta 18,8 pollici, profonda 5,9 pollici e larga 2,5 pollici se in posizione verticale, sebbene possa anche essere appoggiata su un lato in base allo spazio d’appoggio disponibile. Fino a poco fa, Xbox One S era la console più piccola di Microsoft. La nuova serie S batte decisamente il suo predecessore stabilendo un nuovo record.