Arriva una prima brutta notizia per gli utenti di WindTre. Proprio sul finire dell’estate, infatti, il provider ha ufficializzato quella che sarà la sua prima rimodulazione unilaterale dei prezzi. Il provvedimento, in linea con le strategie del passato, riguarderà solo una serie di abbonati.

Ad essere colpiti da tale rimodulazione ci sono gli utenti che hanno attivato in passato una versione delle promozioni rinominate MIA Special Edition. La rimodulazione delle ricaricabili sarà totale: oltre a cambiare i costi di rinnovo per gli utenti – questa la buona notizia – saranno disponibili anche novità per quanto concerne le soglie di consumo.

WindTre, soglie di consumo e prezzi per le nuove MIA Special Edition

Non è previsto quindi un aumento standard sui prezzi delle promozioni MIA Special Edition. Per gli abbonati, infatti, è previsto un valore variabile sei costi: si va da un massimo di 4 euro ad un minimo di pochi centesimi al mese.

Simile il discorso per quanto concerne le soglie di consumo. In base al piano tariffario saranno incrementati anche i consumi. Ad esempio, per la versione della ricaricabile dal prezzo di 10,99 euro ci saranno ora soglie illimitate per chiamate ed SMS più 40 Giga per la connessione internet.

Come da prassi, WindTre ha avvisato tutti gli utenti compatibili con le nuove tariffe di MIA Special Edition attraverso degli SMS informativi. Proprio in questi messaggi, gli abbonati troveranno tutte le informazioni circa le nuove condizioni delle loro offerte. Per il prossimo autunno, sono da attendere ulteriori cambi delle offerte per altri abbonati di WindTre.