WhatsApp potrebbe incredibilmente tornare a pagamento, il messaggio

In tanti ricorderanno il periodo in cui WhatsApp era alle prime armi nel mondo delle applicazioni, ma già con tante prerogative al posto giusto per il futuro. Quello che ad oggi risulta un colosso assoluto con oltre 1 miliardo di utenti all’attivo, ha apportato diverse migliorie e cambiamenti alla sua piattaforma.

La messaggistica ad alti livelli è ormai disponibile da diversi anni, ma WhatsApp ha poi implementato chiamate e videochiamate con tante altre funzionalità interessanti. Il tutto dopo un processo di rinnovamento abbastanza marcato, il quale è passato anche attraverso l’abolizione del pagamento annuale. In molti ricorderanno infatti che WhatsApp inizialmente prevedeva un pagamento annuale di 0,89 €, il quale è stato poi eliminato. Durante queste ore però qualcuno starebbe discutendo in merito ad un nuovo messaggio che sarebbe arrivato nelle chat di moltissimi utenti.

WhatsApp: il nuovo messaggio parla addirittura di un ritorno a pagamento che però non ci sarà

A tutti risulterebbe strano ricevere un messaggio di punto in bianco che parli di un ritorno improvviso a pagamento di WhatsApp. Eppure è quanto accaduto durante queste ore, con diversi utenti che si sono allarmati e non poco per la vicenda.

Secondo quanto riportato il testo parlerebbe di un dietrofront del colosso a partire dal prossimo mese di ottobre. Noi ovviamente preannunciando che non c’è nulla di cui preoccuparsi visto che si tratta solamente di una fake news. Il messaggio sta circolando ora così come circolava già diversi mesi fa, ed infatti non è accaduto niente durante i mesi successivi al suo arrivo.