Il mondo delle offerte di tipo mobile è in continuo fermento. Ci troviamo nelle condizioni di vivere la trasparente convenienza Iliad ed il buon compromesso MVNO. Allo stesso tempo ci scontriamo con il vizietto degli aumenti che si applicano ad alcune tariffe made by Vodafone, TIM e Tiscali. Già da tempo parecchie persone hanno iniziato a ricevere gli inattesi SMS informativi che annunciano rimodulazioni a catena su promozioni attive ben specifiche. Quelli di oggi sono cambio prezzi davvero importanti. Molti clienti si stanno spingendo verso la concorrenza dopo la nuova comunicazione in arrivo.

Aumenti Vodafone; TIM e Tiscali: come e quanto cambiano i piani tariffari

La più clamorosa rimodulazione Vodafone riguarda le tariffe Unlimited+ delle quali si è iniziati a discutere già sul finire del 2019. La particolarità di queste offerte si rispecchia nel fatto che richiedono ulteriori 3 euro senza nulla aggiungere qual vantaggio esclusivo. Cosa ben diversa rispetto a quanto invece proposto dalla concorrenza oggetto di questo articolo. Per lo meno TIM e Tiscali hanno previsto la scelta di ulteriori contenuti, seppur con una maggiorazione di prezzo. Questo, invece, quello che è stato confermato dal gestore rosso:

“A partire dall’8 Dicembre 2019, il costo della tua offerta Internet Unlimited + aumenterà di 2,99 euro al mese. Consentendoci di continuare a investire sulla rete per offrirti sempre la massima qualità dei nostri servizi. Per maggiori informazioni vai su voda.it/info. Ti ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 70 comma 4 del Decreto legislativo 1° Agosto 2003 n. 259, della Delibera 519/15/CONS e delle Condizioni Generali di Contratto, se non accetti tale modifica hai diritto a recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero. Non vi saranno penali nè costi di disattivazione fino al 7 dicembre 2019, ossia fino all’ultimo giorno di validità delle precedenti condizioni, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali“.

E questa è storia. Di più recente fattura gli aumenti delle offerte TIM e Tiscali che richiedono rispettivamente 1,90 euro e 2,99 euro al mese di costo extra. Nel caso di TIM si possono aggiungere minuti illimitati oppure ulteriori 20 Giga di traffico dati alla massima velocità 4G. Per Tiscali, invece si propongono 60 minuti di chiamate, 10 SMS e 1 Giga di traffico aggiuntivo.