Sono passate appena poche ore dalla conclusione dell’Ubisoft Forward, e subito Ubisoft torna a far parlare di sé. In questo settembre denso di novità, trovano spazio anche numerose offerte tra i vari Back to School e promozioni indipendenti, che rendono questo settembre decisamente molto interessante.

I giochi in offerta non sono solo per pc, ma anche per console. Si tratta di un’offerta che abbraccia l’intero catalogo e che potete visualizzare a questo indirizzo. Potrete trovare numerosissime offerte, anche molto interessanti. Vediamo insieme le più allettanti.

Le migliori offerte di Ubisoft

Ovviamente, non possiamo esimerci dal proporvi una serie di giochi che sono tornati al centro dell’attenzione nei giorni scorsi. Si tratta della saga di Prince of Persia, il cui remake è stato annunciato da Ubisoft. Attualmente è possibile acquistare tutti i titoli legati alla saga a soli 2€ l’uno. Un’offerta da prendere al volo per non perdere l’occasione di rigiocare questi classici del gaming.

Inoltre, non mancano gli sconti su Assassin’s Creed, saga di punta di Ubisoft, e anche sulla serie di Tom Clancy’s come The Division 2 oppure Rainbow Six Siege. Non vi resta che recarvi sullo store ufficiale di Ubisoft, oppure scaricare l’applicazione desktop Uplay, per vedere quello che fa al caso vostro. Le offerte non dureranno per sempre, quindi approfittatene finché potete. Questa è l’occasione perfetta per i gamer più appassionati ed esperti.

Fateci sapere quali sono i giochi che preferite e che avete trovato in offerta qui sotto nei commenti. Continuate a seguirci per ricevere le ultime notizie e non perdervi nessuna delle esclusive novità di questo settembre 2020.