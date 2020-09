Trony non ha assolutamente paura delle ottime offerte lanciate nello stesso periodo da Esselunga, per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale decisamente ricca di occasioni da saper cogliere al volo per cercare di spendere il meno possibile.

Con il volantino corrente gli utenti possono pensare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato, a patto però che abbiano la possibilità di recarsi personalmente in uno degli innumerevoli punti vendita sparsi per le regioni Toscana, Piemonte, Veneto e per il paese di Affi. Solamente in queste location la campagna promozionale è da ritenersi attiva, poiché gli stessi prezzi non sono da considerarsi validi online o altrove.

Volantino Trony: le occasioni non lasciano scampo alla concorrenza

Il volantino Trony non lascia assolutamente scampo alla concorrenza, a tutti gli effetti gli utenti riescono a risparmiare anche sull’acquisto di dispositivi di per sé economici, come ad esempio Huawei P30 Lite New Edition o Oppo Find X2 Lite. Entrambi possono essere acquistati ad un prezzo che non supera i 450 euro, il risparmio è notevole ed alla portata di ogni singolo consumatore, ma è anche vero che saranno necessarie piccole rinunce sulle prestazioni generali.

Per gli utenti che vogliono invece puntare verso la fascia alta del mercato della telefonia mobile, non mancano prezzi interessanti su Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra. Per conoscerli e scoprirli da vicino, aprite subito le pagine che sono state inserite nel nostro articolo, vi aiuteranno a capire i singoli sconti.