Dal 19 agosto 1997 vedere un film diventò una delle missioni più semplici da compiere. La soluzione ai vecchi DVD noleggiati arrivà esattamente da Scotts Valley, in California. Il merito va tutto a Marc Randolph e Reed Hastings. Il primo citato ha lavorato come direttore marketing per la società di Hastings, Pure Atria. Egli è stato per giunta uno dei co-fondatori di MicroWarehouse (una società di vendita per corrispondenza di computer), e vicepresidente del marketing alla Borland International. Il secondo citato invece, è stato scienziato informatico e matematico ed ha venduto Pure Atria a Rational Software Corporation per 700 milioni di dollari. La miglior piattaforma per guardare film, serie tv e cartoni animati in streaming ad oggi prende il nome di Netflix e ospita opere cinematografiche interessanti come The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: tornano sulla piattaforma alcune delle più belle serie tv

Dark, come ben sappiamo non tornerà più sulla piattaforma colossale. Del resto lo aveva già fatto intuire in quella che poi sarebbe divenuta l’ultima stagione.

The Order invece, non ha proferito parola sulle novità che la riguardano. In pochi infatti sanno cosa ne sarà della serie televisiva. Nel dubbio aspettiamo con ansia l’approdo della terza stagione sulla piattaforma americana.

Stranger Things, la successione di episodi più interessante, divertente e misteriosa allo stesso tempo, ci ha tenuti per mano durante l’intero periodo della quarantena. L’arrivo del Covid-19 ha poi separato le nostre strade lasciandoci ad oggi soli e in attesa della nuova stagione.

Vediamo invece Tredici. La serie TV di genere thriller-psicologico che ha affascinato milioni di spettatori non tornerà più su Netflix.

Infine trattiamo le notizie sulla macabra fiction You. Questa non ci deluderà affatto e tornerà tra non molto con una terza stagione.