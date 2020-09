Migliaia di euro per degli apparentemente semplici numeri telefonici. I collezionisti ne vanno matti, ma anche i professionisti in diversi settori li cercano per acquistarli e facilitare il proprio business.

Stiamo parlando dei Top Numbers, o delle volgarmente dette Sim d’oro, che corrispondono a numeri che presentano una particolare sequenza di cifre. Questa sequenza, che può vedere l’alternarsi di più caratteri numerici, di coppie di cifre o la presenza di scale, risulta quindi spiccatamente riconoscibile ed “esteticamente bella”, oltre che funzionale a permettere ad una eventuale clientela di ricordare meglio il numero in questione.

Top Numbers, il mercato delle Sim tra professionisti e appassionati collezionisti

Un mercato che subisce rialzi e cadute, ma che nel tempo sta diventando sempre più importante: la riconoscibilità a livello professionale diventata una caratteristica importante per distinguersi dai concorrenti, automaticamente un sistema per ricordare meglio il contatto di un determinato esperto può rivelarsi una strategia adeguata per aumentare la propria clientela.

le sequenze possono avere natura differente, come già accennato in precedenza, e possono essere prevalentamente dei due tipologie:

– numeri che si alternano secondo una sequenza armonica (3**-8484848)

– numeri che formano scale (3**-2345678).

Quelli riportati in parentesi sono semplicemente degli esempi, possono esserci le più disparate combinazioni: la scala può essere ascendente o discendente, Come presentare una variabilità di cifre anche molto ampia.

Il mercato si è espanso fino a raggiungere cifre estreme: a quanto pare, una passionato collezionista del sud-est asiatico, avrebbe sborsato addirittura 1 milione di euro per accaparrarsi un numero del genere. Cifre da capogiro, ma che non sono infrequenti in questo business.