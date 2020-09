La Postepay è sicurissima e, se non per colpa dei proprietari, non potrebbe mai e poi mai rendere il terreno fertile alle truffe. Non c’è infatti alcun modo se non l’errore umano per dare modo ai tentativi di phishing di attecchire.

Spesso questi puntano proprio a far concedere agli utenti i propri dati personali e quelli della carta, in modo da svuotare il conto in un secondo momento. Per questo motivo l’azienda ha preferito pubblicare su una pagina del sito ufficiale alcuni consigli.

Postepay: tutti i consigli di Poste Italiane per evitare problemi