Pokemon Go, uno dei giochi più famosi e diffusi nel mondo per mobile, non smette di far parlare di sé. Niantic ha deciso di vivacizzare le meccaniche di gioco e la storia dei Pokemon con l’introduzione di una nuova tipologia di evoluzioni, le Mega Evoluzioni. Per sbloccare questa tipologia di Pokemon è necessario conquistare Mega Energia, in grado di sbloccare l’evoluzione speciale per i propri esemplari.

A questo riguardo Niantic ha introdotto la possibilità di ottenere tre biglietti Raid praticamente gratis, grazie ai quali potrete raggiungere più facilmente i vostri obiettivi nel gioco. Ma vediamo come si possono sbloccare.

Tre biglietti Raid gratis, ecco le modalità

Per ottenere questo piccolo, ma prezioso bonus, vi basterà recarvi all’interno dello store del gioco, quello nel quale è possibile acquistare oggetti, vestiti e potenziamenti vari. Tra questi articoli vi saranno anche una serie di kit dedicati alle Megaevoluzioni in occasioni degli eventi dedicati a questo tipo di battaglie e di Pokemon, e selezionare il kit che contiene 3 Raid al costo di 1 Pokemoneta.

Però attenzione, c’è un solo requisito da rispettare: all’interno dello zaino non dovrete avere più di 3 biglietti Raid, altrimenti l’opzione non sarà disponibile. Di conseguenza, prima di fare tutte queste procedure, controllate il vostro zaino per evitare di perdere tempo.

Il kit sarà disponibile ed utilizzabile entro il 30 settembre, quindi per il momento non c’è fretta. Ma nel caso aveste bisogno di qualche biglietto per combattere con i vostri amici, allora sapete dove trovarli praticamente gratis.

Continuate a seguirci per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti e non perdervi nessuna novità a riguardo!