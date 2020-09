Dopo moltissime ipotesi che riguardavano il nuovo entry level di Motorola, ovvero Moto E7 Plus, proprio nella giornata di ieri abbiamo potuto ammirare degli interessantissimi render.

Ovviamente non potevamo immaginare che sarebbe stato reso pubblico così in fretta, oggi il nuovo smartphone è stato lanciato dal sito ufficiale dell’azienda in Brasile.

Motorola Moto E7 Plus presentato ieri in Brasile

Le caratteristiche trapelate in precedenza si sono rivelate corrette e infatti il telefono è equipaggiato con un processore Snapdragon 460, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile con microSD. Monta un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+ dotato di notch per la fotocamera frontale da 8 MP. I sensori fotografici sul retro invece sono due: il principale raggiunge 48 MP mentre il secondario si occupa della rilevazione della profondità e ha 2 MP, a corredo il flash LED.

Sul lato posteriore si trova il lettore di impronte digitali, mentre sul lato inferiore si trova la presa microUSB per la ricarica a 10 W della capiente batteria da 5.000 mAh, che garantisce ben 2 giorni pieni di uso, a detta del colosso. Il sistema operativo è aggiornato ad Android 10. Come potete vedere dai render ufficiali, il modello è disponibile in due colorazioni, Azul Navy o Bronze Ambar, a 240 euro al cambio attuale.

Motorola consente ai clienti interessati all’acquisto di un Moto E7 Plus di registrarsi sul proprio sito in modo da conoscere con quali tempi giungerà sul mercato. Da capire se l’azienda ne estenderà la commercializzazione ad altri Paesi. Se siete interessanti, non vi resta che visitare il sito ufficiale del colosso.