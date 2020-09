Inviare messaggi anonimi risulta essere da sempre una prerogativa di molti. Spesso, infatti, capita di dover contattare qualcuno con cui, per ovvie ragioni, non si vuole condividere il proprio numero telefonico. Ad oggi, purtroppo, app come Whatsapp e Messanger non offrono questo servizio poiché, come ben sappiamo, i messaggi vengono memorizzati in server esterni. Ciononostante, però, la soluzione è stata offerta dagli stessi operatori telefonici Tim, Wind, Tre e Vodafone che, di fatto, permettono di inviare SMS completamente anonimi. Scopriamo di seguito come fare.

Messaggi Anonimi con TIM

TIM, negli ultimi anni, ha attivato il servizio che permette ai propri clienti di inviare in pochi click messaggi completamente anonimi ed irrintracciabili. Ecco di seguito il codice da inserire nella casella di testo:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio, dopo essere stato completato, dovrà essere inoltrato direttamente al numero 44933 e non al destinatario diretto del messaggio. Quest’ultimo inoltrerà l’SMS al numero inserito applicando una tariffa di 30 centesimi.

Messaggi segreti con Wind

I clienti Wind possono anch’essi inviare messaggi anonimi mantenendo segreto il proprio numero telefonico. Per fare ciò, quindi, basterà digitare il seguente codice nel testo del messaggio:

*k_k#s_testo

Inoltre Wind permette ai suoi clienti di inviare messaggi sotto un finto nickname, scelto appositamente dal mittente del messaggio. Ecco di seguito il codice da inserire:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi segreti con 3 Italia

Anche 3 Italia permette a tutti i suoi utenti di inoltrare, a pagamento, messaggi anonimi verso qualsiasi numero telefonico. Ecco di seguito il codice:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Proprio come accade con TIM, anche in questo caso i clienti di Tre Italia dovranno inviare l’SMS al numero 48383, e non al destinatario. Il costo è di soli 50 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Concludiamo infine con Vodafone. Per accedere al servizio dei messaggi anonimi offerto dall’operatore rosso, bisognerà digitare il seguente codice:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il testo completo, infine, dovrà essere inoltrato al 4895894 che, di fatto, addebiterà un costo di 50 centesimi per SMS inviato.