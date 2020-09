Lucifer, VIS A VIS, The Witcher: tenetevi forti, le serie stanno tornando

La piattaforma americana generata dalle menti ingegnose di Marc Randolph e Reed Hastings e avente “Netflix” come nome, ospita al suo interno una vasta scelta di film, cartoni animati e serie televisive. Tra queste troviamo Lucifer, VIS A VIS, The Witcher. Scopriamo insieme cosa accadrà alle amate opere cinematografiche e quando torneranno.

Lucifer, VIS A VIS, The Witcher: le serie tv torneranno nonostante il Covid-19

Il Coronavirus ha messo in difficoltà il mondo intero, senza fare nessuna distinzione. Difatti milioni di persone si sono viste costrette a rimanere a casa per limitare al meglio la diffusione del virus. Questo però ha compromesso le prestazioni di qualsiasi attività portando molteplici lamentele dal punto di vista del lavoro e dal mondo dello spettacolo. Nell’ultimo caso molti artisti, quali cantanti e ballerini, hanno replicato per l’assenza di stipendi e guadagni. Stessa sorte è spettata alle opere cinematografiche della piattaforma Netflix.

Iniziamo parlando di Lucifer. Questa vede protagonisti Tom Ellis, nonché Signore degli Inferi e la detective Choe, colei che resiste al potere dell’uomo fatale (in grado di convincere gli altri a dire la verità). La successione di episodi è tornata su Netflix il 21 agosto con sole 8 puntate. Il resto della serie (nonché ulteriori 8 episodi) deve ancora arrivare ma non manca molto.

Vis a Vis invece è giunta sulla piattaforma americana con uno speciale Spin-Off che ha trasformato definitivamente le sorti dello strano rapporto tra Zulema e Macarena.

La serie The Witcher infine ci ha da poco deliziati con un prequel nell’attesa di una nuova stagione. Questo si chiama The Witcher: Blood Origin e sarà ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo The Witcher.