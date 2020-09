Le promozioni di Iliad sono attualmente le più popolari nel campo della telefonia mobile italiana. Il gestore ha promosso una serie di vantaggiose iniziative nel corso di questi anni, a partire dalla ricaricabile Giga 50, in grado di unire la convenienza di costi bassi a soglie di consumo molto alte.

Il prossimo passo di Iliad, dopo il boom di questi due anni, si sta per materializzare. Il provider, infatti, sta lavorando al suo ingresso nel settore della telefonia fissa per una sfida a TIM, Vodafone e WindTre che diventa totale.

Iliad batte ogni record per la Fibra ottica: si parla di esordio nel 2021

L’obiettivo di Iliad è quello di contingentare al massimo i tempi anche per l’ingresso nel settore della Fibra Ottica. I primi passi, in questo senso, sono già stati compiuti durante l’estate.

A giugno, ad esempio, il provider ha ricevuto l’ok da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia domestica. Inoltre, sono già stati aperti i canali con Open Fiber, per la diffusione della rete in Italia.

Questi due importanti risultati hanno spinto gli sviluppatori di Iliad e gli stessi addetti ai lavori a rivedere in positivo per tempistiche per l’esordio delle prime offerte commerciali. Sino agli scorsi mesi, la prospettiva di una Iliad impegnata anche nella telefonia mobile era concreta con prospettive spostate al 2024. Adesso, la situazione sembra essere radicalmente cambiata. In base al lavoro dei tecnici, è possibile prevedere il lancio delle prime promozioni già entro la seconda metà del prossimo 2021.