Gli utenti che utilizzano iOS probabilmente sanno che Apple ha finalmente apportato una modifica tanto attesa sul suo sistema operativo: consentire agli utenti di cambiare il browser predefinito. Google Chrome è tra i browser più utilizzati e potrete finalmente sostituirlo a Safari.

Questa fine del monopolio di Safari come browser predefinito arriva con il nuovo aggiornamento ad iOS 14. Ciò significa che i proprietari di iPhone e iPad che non desiderano più utilizzare automaticamente Safari o Mail quando aprono collegamenti o e-mail in altre app possono finalmente passare a Google Chrome o Firefox per la navigazione e Outlook o Gmail per le e-mail.

Tuttavia, attualmente Google Chrome è l’unico browser Web di terze parti supportato con questa nuova funzione. Si prevede che altri browser e applicazioni verranno aggiunti quando iOS 14 sarà prossimo al lancio. Per apportare la modifica, gli utenti dovranno scaricare l’ultima versione di Chrome dall’App Store di Apple. Dopodiché, dovranno accedere alle Impostazioni, selezionare “App browser predefinita” per modificare da Safari a Chrome.

Google Chrome sbarca su iOS 14, finalmente anche gli utenti Apple possono cambiare il browser predefinito

Il software iOS 14 di Apple dovrebbe essere annunciato entro la fine del mese. Tra le novità di iOS 14, oltre all’arrivo di Google Chrome, è prevista l’aggiunta di una Libreria di tutte le app simile alla funzione del Play Store di Google. Il nuovo OS include anche nuovi widget, una modalità picture-in-picture per guardare video e alcune modifiche alla privacy.

Apple trasmetterà in streaming un evento speciale chiamato “Time Flies” il 15 settembre. Altamente probabile che l’azienda presenterà i nuovi iPad e Apple Watch in occasione di questo evento e sicuramente con qualche riferimento al nuovo sistema operativo iOS 14. Improbabile che anche iPhone 12 sia presentato durante l’evento. Secondo alcune voci di corridoio il nuovo iPhone tarderà ad arrivare a causa dei rallentamenti nella produzione dovuti alla pandemia globale che stiamo fronteggiando.