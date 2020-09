Carrefour regala buoni sconto a tutti gli utenti, in effetti coloro che acquisteranno uno dei prodotti di tecnologia contrassegnati potranno ricevere un coupon del valore predefinito, da spendere in un secondo momento sempre e soltanto nel negozio in cui è stato completato l’ordine.

Il nome della campagna è Spendi e Riprendi, già l’avevamo apprezzata in passato e per questo motivo Carrefour pare aver deciso di riproporla a tutti gli utenti. L’accesso, come era prevedibile, è possibile solamente nei punti vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Il buono sconto è prestabilito, quindi non è legato a determinate fasce di prezzo o quant’altro, dipende esclusivamente dal prodotto scelto (è cumulabile, se acquistate più device selezionati, si sommerà anche il risparmio).

Carrefour: le offerte sono speciali e da non perdere di vista

I prezzi sono ottimi su alcuni modelli di tecnologia generale, a partire ad esempio dall’Apple iPhone SE 2020, uno smartphone lanciato proprio nell’ultimo periodo, ed effettivamente acquistabile a 479 euro, una cifra interessante se considerata la qualità generale del prodotto in questione (considerate che riceverete anche il coupon di 119 euro).

Sempre parlando di smartphone, il trittico restante è rappresentato da Samsung Galaxy A51, in vendita a 279 euro, passando anche per Galaxy A21s a 199 euro o Xiaomi Redmi Note 8T, in vendita alla modica cifra di 119 euro. Qui naturalmente i buoni sconto saranno meno importanti, precisamente corrisponderanno a 83,70, 59,70 e 29,75 euro.