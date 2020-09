Il volantino Bennet conferma l’ottimo trend intrapreso nel corso delle precedenti settimane, lanciando la soluzione intitolata “14 giorni mai visti prima“, con all’interno un meccanismo estremamente interessante, e quasi unico nel suo genere.

L’idea dell’azienda è di lanciare sconti incredibili, attivandoli però per sole 24 ore e sopratutto con scorte estremamente limitate. Questa è la base della campagna promozionale fruibile in tutti i punti vendita fino al 16 settembre, tuttavia non mancano in parallelo anche altre offerte attive sempre nelle stesse identiche location, ma senza limitazioni particolari.

Il canale Telegram di TecnoAndroid apre le porte ai migliori sconti ed a tantissime offerte, scopriteli subito a questo link.

Bennet: il volantino con i migliori sconti

Il terminale di cui possiamo consigliare l’acquisto è sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, uno smartphone recentemente comparso sul mercato nazionale con alle spalle ottime recensioni da tutta la critica, proprio per la capacità di concernere prestazioni di livello ad un prezzo non particolarmente elevato. La versione disponibile è quella da 64GB, la richiesta finale invece corrisponde esattamente a 469 euro.

Per quanto riguarda il sistema operativo Android, invece, la scelta appare essere più stringata e ridotta, qui scoviamo solo due dispositivi in promozione, quali sono Galaxy A51 e Huawei P Smart 2019, il cui prezzo comunque non supera i 299 euro, e di conseguenza le prestazioni non appaiono essere poi così performanti quanto avremmo voluto o sperato.

Per conoscere e prendere confidenza con il volantino Bennet, aprite subito le pagine che potete trovare inserite nel dettaglio poco sotto direttamente nel nostro articolo, ed attive ovunque in Italia.