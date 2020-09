After Life, Sex Education e Peaky Blinders: qualcosa bolle in pentola

La piattaforma Netflix, essendo dotata di una vasta scelta di opere cinematografiche, a volte ha bisogno di essere “rinnovata” con conseguente eliminazione di alcuni film e serie tv. Tra questi vediamo “Jane e Legion”, “Pulp Fiction”, “2001: Odissea nello Spazio”, “Una Pazza giornata in vacanza”, “Ragazze a Beverly Hills”, “Scream”, “Scream 2”, “Scream 3”, “Resident Evil: Extinction”, “L’estate Addosso“, “Natural Born Pranksters” e “Ghost Rider”. E ancora “Raiders!: The Story of the Greatest Fan Film Ever Made”, “Split”, “American Honey” e “We are Your Friends”. Oppure “Smosh: il Film“, “Altered Carbon”, “High Fidelity”, “I Am Not Okay with This”, “Penny Dreadful: City of Angels”, “The Society” e “White Lines”. Fortunatamente però alcune serie televisive come After Life, Sex Education e Peaky Blinders non ci abbandonano così facilmente, anzi.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: le serie tv che torneranno su Netflix

Iniziamo questo breve viaggio con la serie After Life. La stand up comedian americana ideata da Ricky Gervais e narrante la vita di un uomo distrutto dalla morte della moglie, tornerà sicuramente con una seconda stagione, ma non prima del 2021.

Passando a Sex Education, la serie tv adatta all’età adolescenziale, ha messo nuovamente in moto le cineprese per l’arrivo della nuova stagione entro la primavera del 2021.

Infine, parliamo di una serie televisiva che ha riscosso un grandissimo successo ovvero Peaky Blinders. La fiction ambientata nel periodo post-Seconda Guerra Mondiale, si è vista costretta ad interrompere le riprese per via del Coronavirus. Fortunatamente, queste sembrano aver ripreso il via. Quanto ancora dovremo attendere per l’arrivo di Tommy Shelby sulla piattaforma Netflix?