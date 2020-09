Pensando velocemente al top di gamma del colosso cinese Xiaomi, non può che venirci in mente il modello Mi 10 Ultra o il Mi 10T Pro, versione potenziata. Il colosso ha lanciato in Cina il Mi 10 National Style Edition dedicata al pubblico femminile e, per il momento, non disponibile all’acquisto.

Secondo quanto riportato dai social della compagnia di Lei Jun Xiaomi Mi 10 National Style Edition non sarà in vendita e i Mi Fan non potranno ottenerla tramite i canali classici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi ha lanciato la versione femminile del Mi 10 National Style Edition

Questa variante, similmente all’edizione Forbidden City di Mi MIX 3, affonda le sue radici nella cultura cinese. Il particolare box contiene il flagship, una cover protettiva a tema e vari accessori, tra cui un elegante pettine a forma di mezzaluna. Si tratta di un’edizione speciale pensata principalmente per il pubblico femminile di appassionati di Xiaomi e non sarà in vendita.

Al momento i social del brand non hanno riportato le modalità di rilascio, specificando solo che l’edizione sarà distribuita in quantità limitate. Probabilmente verrà lanciato un contest su Weibo, ma per ora non sono emersi dettagli e nemmeno se la possibilità di acquistarlo sarà estesa anche agli stati europei e all’Italia.

Nel frattempo vi ricordo che il Mi 10 dispone di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel, processore Qualcomm Snapdragon 865 con GPU Adreno 650, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Dispone sul lato posteriore di quattro sensori rispettivamente da 108 + 13 + 2 + 2 megapixel mentre sul lato anteriore ha un solo sensore da 20 megapixel. La batteria è da 4780 mAh ed attualmente è disponibile al prezzo di circa 475 euro.