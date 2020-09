Xiaomi sta prendendo il sopravvento in tutti i settori della tecnologia, grazie alla presentazione di prodotti innovativi e dal forte appeal per gli utenti. Da tempo è entrata anche nel settore delle Smart Tv e da poco ha presentato un dispositivo a dir poco rivoluzionario.

Si tratta della Xiaomi Mi Tv Trasparent Edition, un televisore da 55″ attrezzato con schermo Samsung trasparente. Un gioiellino da esporre come pezzo d’arte nella propria casa. Un prodotto che fino a qualche tempo fa avremmo solo potuto sognare o vedere in un film futuristico di fantascienza. Ebbene, la fantasia diventa realtà, e anche con un successo veramente inaspettato.

La nuova versione da 27″

Dato il successo del modello da 55″, Xiaomi ha deciso di presentare una nuova versione del televisore, con dimensioni ridotte. Il pannello sarà sempre fornito da Samsung, ma sarà di appena 27″, dedicato quindi ad ambienti molto piccoli. Per le restanti specifiche, si ricalca quelle della versione grande, eccole qui di seguito:

schermo trasparente da 55 pollici

da 55 pollici refresh rate da 120Hz;

supporto all’HRD 10+;

processore Mediatek 9650;

spessore del display: solo 5,7mm.

Il televisore sarà disponibile a partire dal 2021 e il prezzo ancora non è stato rivelato. Sicuramente non si tratterà di un prezzo economico, dato che il fratello maggiore è stato presentato in Cina con un prezzo di lancio di 49.999 Yuan, al cambio circa 6.000€. Un oggetto di lusso che rappresenta l’ultimo ritrovato in campo tecnologico e che forse apre la strada a possibili smartphone con schermo trasparente.

Rimanete sintonizzati per saperne di più e ricevere le ultime notizie in campo tecnologico.