Il pacchetto di offerte WindTre Go può essere consultato da tutti gli utenti intenzionati ad effettuare il trasferimento del numero dal loro attuale operatore. Gli interessati possono richiedere l’attivazione delle offerte accedendo al sito ufficiale dell’operatore WindTre che dedica alle tariffe in questione l’apposita pagina “Offerte per Te”.

WindTre Go: chi può richiedere le offerte presenti in listino!

Le offerte WindTre Go non sono disponibili per tutti i nuovi clienti del gestore che, infatti, permette di attivarle soltanto dopo aver effettuato il trasferimento del numero da uno degli operatori indicati. Dunque, soltanto i clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile; LycaMobile e MVNO possono richiederne l’attivazione.

I clienti Fastweb, PosteMobile e MVNO hanno a disposizione la tariffa più conveniente cioè la WindTre Go 50 Top Plus. L’offerta prevede una spesa mensile di soli 5,99 euro e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I clienti Iliad, invece, possono attivare una tariffa dal costo poco più alto. Si tratta della tariffa WindTre Go 50 Fire Plus che, a soli 6,99 euro al mese, permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I clienti LycaMobile hanno invece la possibilità di richiedere la tariffa WindTre Go 50 Special Plus. Il costo di rinnovo in questo caso ammonta a 9,99 euro al mese ma i contenuti non cambiano poiché anche i clienti LycaMobile che effettuano la portabilità possono ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.