Gli utenti in uscita da Iliad sono veramente felici di passare a Vodafone, sia per un upgrade in termini di rete sul territorio nazionale, che proprio per gli ottimi prezzi messi sul piatto direttamente dall’azienda. Le promozioni a cui è possibile accedere sono sostanzialmente un paio e, lo ammettiamo, sono veramente incredibili.

Entrambe richiedono la portabilità del numero originario, in questo modo il cliente di Iliad o di un virtuale (no semi-virtuale), dovrà necessariamente abbandonare l’azienda di origine, pagando nel contempo 10 euro per l’acquisto della SIM. Caratteristica comune di tutte le offerte di casa Vodafone è sicuramente l’assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, segnale che l’utente può decidere di abbandonarla in un qualsiasi momento, senza dover pagare penali di alcun tipo.

Vodafone: le promozioni da attivare subito

La più economica è sicuramente la Special Unlimited Edition, una promozione che riserva l’accesso a 50 giga di internet alla massima velocità di 600Mbps in download, affiancati da illimitati minuti da utilizzare verso ogni numero in Italia, nonché comunque SMS senza limiti. Il suo prezzo fisso, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile, corrisponde a 7 euro al mese.

In alternativa è possibile optare per la Vodafone Special Giga, l’offerta tramite la quale il cliente può raggiungere un bundle composto da 70 giga di traffico dati alla massima velocità, 1000 SMS e illimitati minuti verso tutti. Qui il canone sale fino a raggiungere i 9,99 euro, richiedendo nel contempo il pagamento tramite conto corrente bancario o carta di credito, ma evitandovi comunque i vincoli contrattuali di durata o similari.