Vodafone è l’operatore di riferimento per milioni di italiani nel campo della telefonia mobile. Il provider inglese nel corso di questi anni è riuscito ad attrarre clienti sia grazie alle sue iniziative low cost sia grazie ad una serie di servizi opzionali che hanno reso più flessibile ed accomodante ogni tipologia di abbonamento.

Tra gli operatori, ad oggi, Vodafone è forse quello che più si contraddistingue rispetto alla concorrenza proprio per i suoi vantaggi extra. L’obiettivo del gestore è quello di garantire sempre ed in ogni occasione i migliori servizi.

Vodafone dice stop al servizio SIM Bis ma apre le porte all’arrivo delle eSIM

Per il futuro prossimo, ad esempio, i clienti potranno contare anche sullo strumento delle eSIM. In linea con l’operato di altri gestori internazionali, anche Vodafone garantirà al suo pubblico la possibilità di sottoscrivere ed attivare le linee virtuali per telefonare, inviare SMS e navigare in internet sugli smartphone di ultima generazione. Il prezzo di lancio delle eSIM sarà di 10 euro.

Per un servizio in arrivo però gli utenti dovranno rinunciare ad un ulteriore funzione. Proprio in occasione dell’uscita delle eSIM, infatti, la compagnia telefonica ha deciso di chiudere l’esperienza di SIM Bis. Questa funzione, attiva sino a qualche settimana fa al costo di 2 euro al mese, rendeva possibile l’attivazione e la gestione di una seconda SIM oltre quella principale con medesimo numero.

SIM Bis rappresentava un servizio particolarmente utile per chi operava su due dispositivi. Ad oggi, la funzione continuerà ad essere disponibile solo per i clienti che hanno fatto richiesta prima del mese di Giugno.