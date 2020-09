Unieuro strapazza Esselunga mediante il lancio di un volantino assolutamente inaspettato, un Back To School tramite il quale l’utente si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, senza doversi preoccupare particolarmente del prezzo di vendita.

La campagna promozionale dell’azienda, come era lecito immaginarsi, è disponibile in ogni punto in Italia, e direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. In questo secondo caso, gli utenti che acquisteranno sfruttando l’e-commerce potranno godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che la spesa sia superiore ai 49 euro.

Volantino Unieuro: ecco le offerte da cogliere al volo

Il volantino Unieuro focalizza le offerte entro una specifica fascia di prezzo, infatti gli utenti possono trovare smartphone in vendita a meno di 500 euro, senza focus particolari sui top di gamma dello stesso settore.

Il terminale di cui possiamo consigliare l’acquisto è sicuramente il Samsung Galaxy Note 10 Lite, un modello estremamente economico, dato il prezzo di 449 euro, e con il quale l’utente si ritrova comunque a poter approfittare di prestazioni più che interessanti, anche fotografiche.

Restando invece entro i 369 euro di spesa, si scoprono altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio Huawei P30 Lite, Oppo A91, Huawei P40 Lite, Oppo Reno 2 o Motorola E6 Play.

Per coloro che vogliono conoscere tutte le altre offerte del volantino Unieuro, è possibile aprire subito le pagine inserite nell’articolo, sono elencati i singoli prezzi a disposizione universale.