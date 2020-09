Trony torna ad avere la meglio sulle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica con una campagna promozionale assolutamente interessante, anche se purtroppo risulta essere limitata ad una ristretta cerchia di punti vendita sul territorio nazionale.

La soluzione che andremo a raccontarvi, infatti, risulta essere fruibile solamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale, dislocati precisamente in Piemonte, Trentino, Toscana o Affi, in nessun’altra location sarà possibile approfittare degli stessi prezzi bassi. In parallelo, ricordiamo che è possibile richiedere anche un finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi direttamente dal proprio conto corrente bancario.

Volantino Trony: il risparmio è dietro l’angolo

Il risparmio è dietro l’angolo per tantissimi utenti, grazie ad un volantino Trony che racchiude sostanzialmente buone offerte applicate direttamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile. I terminali da non mancare sono sostanzialmente un paio, parliamo di Huawei P30 Lite New Edition e di Oppo Find X2 Lite, il cui prezzo comunque non supera i 450 euro.

Se volete qualità, invece, acquistate subito i top di gamma del momento, quali sono Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, due dispositivi in vendita a 1329 e 979 euro, ma in grado di racchiudere quanto di meglio è attualmente disponibile trovare nel mercato della telefonia mobile.

Gli altri sconti inclusi all’interno del volantino Trony sono elencati nel dettaglio nelle pagine che trovate nel nostro articolo, ricordandovi però tutte le limitazioni discusse in precedenza.