Sony pochi giorni fa ha annunciato un evento imminente in occasione del lancio di un nuovo smartphone della linea Xperia. La società non si espone molto sul nuovo dispositivo e la rispettiva presentazione, ma si può supporre che l’evento abbia qualcosa a che fare con Xperia 5 II.

Nelle ultime settimane, in particolare un mese fa, sono trapelate online alcune info sul nuovo Xperia 5 II. Queste voci seppur non confermate ufficialmente dall’azienda rendono più concreta l’ipotesi che sia proprio questo device il protagonista dell’evento che ci sarà tra qualche giorno. La foto d’anteprima con cui è stato per lo più annunciato l’evento (visibile anche nel banner in alto) non mostra molto, a parte alcune linee colorate e poste orizzontalmente.

Xperia 5 II, probabile lancio del nuovo smartphone Sony durante l’evento del 17 settembre 2020

Parte dei leaks su Xperia 5 II includevano proprio la data di questo evento Sony, ossia 17 settembre 2020. Siamo quasi certi che sia quindi il dispositivo cui sarà dedicata la presentazione annunciata dall’azienda anche con un apposito video su Youtube (disponibile il collegamento diretto in fondo all’articolo). Il nuovo smartphone Sony dovrebbe essere una sorta di dispositivo su misura anche per bambini, oltre che per adulti, dotato di uno schermo OLED 1080p 120Hz, un processore Snapdragon 865 e una batteria da 4.000 mAh.

Tutti i dettagli saranno svelati solo il 17 settembre alle 9:00 CEST / 16:00 JST. Sono le 3:00 ET e le 24:00 PT, quindi non è il momento migliore ad esempio per chi vive negli Stati Uniti. Tuttavia, manca talmente poco che presto sarà possibile saperne di più senza ulteriori attese.