Un argomento più volte discusso tanto che l’interesse si è spinto fino in TV dopo un servizio de “Le Iene” che ha conferito nuova popolarità all’argomento numeri SIM. Il centro della discussione sono le versioni Top e Gold delle schede telefoniche emesse dagli operatori TIM, WindTre e Vodafone. Dopo l’aste in beneficenza che ha concesso il ricavato all’Istituto Nazionale per la lotta ai Tumori l’hype si è riacceso in coloro che dispongono di numeri unici. Ecco i risultati e quanto puoi ricavare con la vendita SIM.

Vendere una SIM Top e Gold può renderti ricco come non mai

Il resoconto dei numeri oro è disponibile dopo l’indagine dei giornalisti più famosi della TV.

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2'210 euro con questo numero.

33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8'600 euro con questo numero.

342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1'920 euro con la vendita di questo numero.

320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Tale quadro di merchandising è visto da molti come il punto di ingresso per quello che si è poi confermato essere un vero e proprio business in piena regola. Da una nostra intervista abbiamo scoperto quali devono essere le caratteristiche dei numeri che rendono uniche le schede telefoniche dei vari operatori.

Il soggetto ai microfoni ha parlato di offerte assurde che sono arrivate addirittura a milioni di euro in un solo colpo. L’interesse si è spostato verso sceicchi, manager di imprese, grosse società ed addirittura personaggi pubblici appartenenti al mondo della moda, dello sport e dello spettacolo.

Per cercare di guadagnare parecchi soldi puoi metterti in gioco sui forum, dove sempre più appassionati e collezionisti sono disposti a spendere cifre folli per il tuo numero. Tentare non nuoce. Prova e facci sapere.