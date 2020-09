Il nuovo Samsung Galaxy S20 FE è pronto al lancio. Il colosso ha mostrato per errore alcune immagini dello smartphone, svelando inoltre alcune delle specifiche tecniche. Ecco, dunque, i dettagli fino ad ora emersi.

Samsung Galaxy S20 FE: ecco alcuni dettagli del nuovo smartphone in arrivo!

Samsung ha pubblicato erroneamente, sul suo sito filippino, la pagina dedicata al nuovo smartphone Samsung Galaxy S20 FE mostrando alcune immagini e parte della scheda contenente le caratteristiche del dispositivo.

Dalle indiscrezioni fino ad ora emerse è stato possibile ipotizzare che il nuovo smartphone del colosso sarà disponibile in sei colori differenti ma dalla pagina, immediatamente eliminata dal colosso, è stato possibile notare che il nuovo dispositivo inizialmente potrebbe essere disponibile soltanto in due colorazioni.

Il nuovo smartphone di Samsung avrà un display Super AMOLED con risoluzione FullHD Plus da 5,6 pollici. La parte anteriore del dispositivo presenta un foro dedicato alla fotocamera anteriore che sarà da 32 Megapixel. Sul retro, invece, vi sarà un comparto fotografico costituito da tre sensori, di cui il principale da 12 Megapixel. La batteria sarà da 4500 mAh ma alcuni dubbi sembrano essere emersi in merito a quello che sarà il processore dello smartphone.

Non è ancora stata annunciata la data di presentazione ufficiale ma la pubblicazione della pagina dedicata allo smartphone lascia intuire che l’attesa sta per terminare. Il colosso potrebbe, dunque, procedere con il lancio in tempi decisamente brevi. Il costo con il quale sarà presentato il Samsung Galaxy S20 FE non è ancora noto ma molto probabilmente ammonterà a circa 700-800 euro.