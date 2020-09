Il volantino MediaWorld reso disponibile in questo periodo ovunque sul territorio italiano, riesce a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, senza doversi preoccupare particolarmente del prezzo effettivamente mostrato a schermo.

L’idea della campagna promozionale di MediaWorld è di cercare di raggiungere il maggior numero di consumatori possibili, per questo motivo è stata lanciata in ogni negozio in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che vogliono approfittare di tutti gli sconti possono affidarsi all’e-commerce, essendo però pronti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Non manca, come al solito, il Tasso Zero con il quale richiedere il finanziamento senza interessi, previa una spesa superiore ai 199 euro.

MediaWorld: queste sono le offerte più speciali del momento

Le offerte di MediaWorld sono sicuramente le più speciali del momento, a conti fatti sono però rivolte quasi esclusivamente agli utenti che vogliono mettere le mani su un prodotto Apple di fascia alta, più precisamente iPhone 11 Pro Max o il più economico iPhone 11. Nel primo caso è possibile acquistare la versione più performante a 1099 euro, volendo invece risparmiare qualcosa, senza abbandonare l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, il consiglio è di puntare verso l’iPhone 11.

Le alternative più papabili sono però rappresentate dai dispositivi con sistema operativo Android, qui scoviamo alcune piccole occasioni, sebbene comunque si tratti a tutti gli effetti di modelli decisamente economici. Per ogni altra informazione, collegatevi subito qui.