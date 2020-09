Iliad ha fatto sapere da poche settimane di aver superato la quota strategia dei sei milioni di abbonati. La compagnia francese guarda con grandi prospettive al futuro, con dati che certificano una crescita costante nel corso dei precedenti due anni.

Strategia vincente non si cambia e per questa ragione il gruppo commerciale del gestore continua a puntare molto sulla tariffa Giga 50. La promozione da 7,99 euro resta ancora oggi la più popolare sul mercato della telefonia mobile.

Iliad, due offerte speciali si possono attivare attraverso il sito ufficiale

Se Giga 50 rappresenta la promozione principale di Iliad, ci sono da segnalare due offerte aggiuntive la cui attivazione può essere richiesta direttamente attraverso il sito ufficiale.

Una di queste tariffe speciali è la Giga 40. I clienti che scelgono questa tariffa avranno un pacchetto di consumi molto simile a quello della Giga 50. Gli abbonati, infatti, potranno beneficiare di chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS senza limiti verso tutti e con 40 Giga per navigare in internet. A tutto ciò si aggiungono anche 4G per la connessione roaming in UE). Il costo della tariffa è di 6,99 euro con 10 euro da aggiungere una tantum per le spese di attivazione.

Sempre sul sito ufficiale, gli utenti potranno sottoscrivere la ricaricabile Iliad Voce. Il costo di quest’offerta è di 4,99 euro ogni trenta giorni. Il pacchetto di consumi invece prevede chiamate senza limiti da effettuare verso le utenze fisse e mobili del nostro paese. Anche in quest’occasione sono richiesti ulteriori 10 euro una tantum per la dotazione della SIM.