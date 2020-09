Esselunga decide di sbarazzarsi di MediaWorld mediante il lancio di un volantino veramente shock, una campagna promozionale che promette ad ogni consumatore un risparmio notevole sul singolo acquisto effettuato direttamente nei vari punti vendita.

L’accesso al volantino lanciato da Esselunga è, come al solito, possibile solamente in un qualsiasi negozio fisico sul territorio nazionale, al giorno d’oggi la tecnologia non risulta essere acquistabile online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Allo stesso modo, è importante ricordare che si tratta in parte di un SottoCosto, quindi con scorte estremamente limitate in negozio, ed in parallelo di offerte raggiungibili solamente con carta Fidaty da esibire direttamente al momento dell’acquisto.

Esselunga: gli sconti fanno paura a Unieuro

Lo sconto principe di tutta la campagna promozionale di Esselunga è sicuramente applicato sul Samsung Galaxy S20, un dispositivo estremamente interessante, ricco di prestazioni di altissimo livello, e finalmente acquistabile con un esborso non particolarmente rilevante. Il prezzo attuale, considerata la versione completamente sbrandizzata, si aggira attorno ai 589 euro.

Sempre restando entro la fascia alta del mercato della telefonia mobile, spicca l’ottimo Apple iPhone 11, la versione base della nuova serie iPhone 11, in vendita a 679 euro. Il prezzo può apparire ancora elevato, ma se considerato il costo standard dell’ecosistema Apple, può essere considerato più che giusto.

Non mancano, all’interno dello Speciale Multimediale, anche tantissime altre offerte, se volete scoprirle e conoscerle da vicino potete aprire le pagine inserite nell’articolo.