Grazie al nuovo rapporto concesso da Altroconsumo in relazione alla soddisfazione degli utenti nei confronti degli operatori sappiamo che CoopVoce riveste un ruolo determinante nel contesto delle offerte telefoniche. Le sue tariffe mosse dall’inimitabile rapporto qualità/prezzo restano le migliori e continuano anche a settembre con una inedita ondata di convenienza.

In queste ore si apprende l’esistenza di una nuova tariffa al cui seguito si trovano 40 Giga di traffico dati Internet 4G LTE, illimitati minuti e ben 1000 SMS da sfruttare per tante occasioni. La promozione in questione si chiama Top 40 ed è disponibile fino al 14 Ottobre 2020 salvo varie ed eventuali proroghe successive. Scopriamo a chi è rivolta e come richiederla ora.

Coopvoce Top 40

La Coopvoce Top 40 è per quegli utenti mediamente esigenti in quanto a connettività Internet. Senza rinunciare ad interminabili minuti di chiamate su rete TIM si possono ottenere importanti vantaggi al costo di 9.50 euro al mese.

I nuovi clienti che decidono di richiedere un nuovo numero con l’operatore beneficiano della nuova attivazione gratuita e sostengono il solo costo una tantum della SIM pari a 10 Euro, dei quali 5 Euro rimanenti quale traffico residuo.

Per già clienti, invece, il costo di attivazione è di 9 Euro che vengono scalati direttamente dal credito SIM se positivo. Prevista, anche in questo caso, una ricarica minima necessaria per procedere al primo rinnovo utile post-attivazione.

Per la SIM Coopvoce si ricorda che vale il traffico incluso da 5 euro con 1 Euro di traffico effettivo e 4 Euro di bonus non rimborsabile in caso di disattivazione della linea. Questo non potrà essere trasferito in caso di portabilità del proprio numero.

Il vantaggio rispetto ad altri MVNO concorrenti è sicuramente la massima velocità di navigazione che arriva a 100 Mbps in download con 50 Mbps riservati all’upload. Minuti, SMS e Giga si possono usare anche in Europa ma non si applicano al roaming Extra UE e verso le destinazioni internazionali.