CoopVoce: offerta a 8 euro al mese e 20GB in regalo con un'iniziativa

Stare dietro a tutte le promozioni che arrivano giorno per giorno sul mercato della telefonia mobile risulta davvero difficile anche per i più avvezzi. Attualmente i gestori che dominano sono tanti, anche se spesso si equivalgono per contenuti e per prezzi. Tra questi si sta affermando di continuo CoopVoce, provider che opera tra i gestori virtuali ormai da 13 anni.

Era il lontano 2007 quando Coop decise di mettere le mani in pasta anche nel settore della telefonia, lanciando un gestore che però inizialmente non ebbe grande fortuna. Erano infatti tantissime le persone che snobbavano CoopVoce. La motivazione stava nell’esiguità dei contenuti, i quali però sono un po’ cresciuti col tempo. È stato infatti il cambio di strategia a rendere il tutto possibile oggi, con il provider che sta riuscendo a prendersi le meritate soddisfazioni.

CoopVoce: attualmente la ChiamaTutti TOP 20 è ancora disponibile come la GigaSpesa

Se avete bisogno di un nuovo gestore, CoopVoce è lì che vi attende. La sua promo migliore, la ChiamaTutti TOP 20, è ancora disponibile sul sito ufficiale con tutti i contenuti. Il provider infatti mette a disposizione degli utenti minuti senza limiti per le chiamate, 1000 messaggi e 20 giga di traffico dati per utilizzare la rete in 4G. Il prezzo consiste ancora in soli 8 euro al mese per sempre.

Oltre alla promo però merita attenzione anche la GigaSpesa, iniziativa in vigore attualmente in Liguria che permette di ottenere 1GB extra ogni 10 euro di prodotti Coop acquistati. Il massimo cumulabile e di 20 giga, i quali saranno aggiunti alla vostra promozione attiva.