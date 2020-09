Da Carrefour è stato attivato un ottimo volantino con all’interno le migliori offerte del momento, qui gli utenti possono pensare di spendere poco, ma allo stesso tempo di godere di un buono sconto proporzionale alla spesa, da riutilizzare esattamente in negozio.

Lo avevamo già visto in passato e, probabilmente dato il successo ottenuto, Carrefour ha deciso di riproporlo all’inizio di Settembre. Il suo nome è Spendi e Riprendi, consiste sostanzialmente nell’elargire un buono pari ad un valore prestabilito, ad ogni utente che decide di acquistare uno dei dispositivi effettivamente contrassegnati. Questi non potrà essere applicato sulla stessa spesa, ma dovrà essere re-investito in un secondo momento, anche sull’acquisto di beni di prima necessità.

Carrefour: le offerte sono incredibilmente varie ed interessanti

Le offerte di Carrefour le potremmo definire varie ed interessanti, proprio perché spaziano sia dal mondo Apple, con l’ottimo iPhone SE 2020 in vendita a 479 euro, per arrivare anche su modelli con sistema operativo Android, quali sono ad esempio Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A21s o Xiaomi Redmi 8A.

Come avete potuto notare, l’intenzione dell’azienda pare essere di dedicarsi alla fascia media del mercato della telefonia mobile, una decisione in parte comprensibile, proprio perché al giorno d’oggi forse la maggior parte di noi non dispone di risorse economiche tali da investire nell’acquisto di dispositivi particolarmente costosi o impegnativi.

Se volete comunque conoscere da vicino la campagna promozionale pensata da Carrefour, allora avvicinatevi subito alle pagine che potete trovare elencate nel dettaglio qui sotto.