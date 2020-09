WindTre ha recentemente attivato un’offerta assolutamente incredibile, ove gli utenti possono richiedere l’accesso a ben 70 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, pagandoli rispettivamente soli 6,99 euro al mese.

La promozione prende il nome di WindTre Go 70 Fire+ Limited Edition, rappresenta la soluzione ideale per il consumatore che vuole tanto, senza spendere cifre particolarmente elevate. L’accesso è possibile in tutti i punti vendita in Italia, con portabilità obbligatoria del numero originario, per i soli clienti di Iliad o di uno dei tantissimi MVNO (sono al solito esclusi i semivirtuali, quindi LycaMobile, Very Mobile, Kena Mobile o ho.Mobile).

Il costo iniziale da sostenere corrisponde esattamente a 10 euro, necessari per acquistare la nuova SIM ricaricabile su cui poi sarà necessario portare il proprio numero di telefono.

WindTre: la promozione è veramente ottima

All’interno della Go 70 Fire+ Limited Edition si trova un bundle assolutamente interessante, a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter accedere a 70 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, in accoppiata con 200 SMS da inviare a chiunque, per finire poi con illimitati minuti da poter utilizzare verso ogni numero di telefono.

Il suo costo fisso è veramente ridotto, corrisponde esattamente a 6,99 euro al mese, tutti addebitati direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in precedenza. E’ importante ricordare una limitazione, l’attivazione della WindTre Go 70 Fire+ Limited Edition non è possibile proprio ovunque sul territorio italiano, ma risulta essere limitata ad alcune province nello specifico: Pistoia, Latina, Bari, Alessandria, Venezia, Trieste, Trapani, Prato e Padova. Altrove gli utenti non vi potranno effettivamente accedere.