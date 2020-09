WhatsApp: tutte le NEWS sull'applicazione più usata al mondo

Whatsapp è l’app di messaggistica utilizzata dal mondo per comunicare con il proprio datore di lavoro, con la famiglia, i parenti e il partner. E su questo non ci piove, o almeno sembra. Perché esistono un’infinità di trucchi nascosti e curiosità celate che in pochi conoscono. Noi di Tecnoandroid ci teniamo a rendervi partecipi di questo grande gruppo. Innanzitutto sapevate che l’applicazione è stata fondata nel 2009 da Jan Koum ma risultò inizialmente u gran fallimento? Koum voleva voltare le spalle ai fan, ma il co-fondatore Brian Acton lo convinse a resistere. Così WhatsApp a febbraio del 2014 venne acquistata da Facebook per 19 miliardi di dollari (di questi, quasi 7 sono andati a Koum).

Whatsapp: tutto quello che dovevate sapere

L’app di messaggistica cela sul suo conto delle grandi curiosità. Tra le più interessanti ne scoviamo diverse.