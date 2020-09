La promozione Vodafone pronta a riservare agli utenti addirittura 70 giga di traffico dati al mese, prende il nome di Special Giga. Il suo canone fisso mensile risulta essere relativamente ridotto, in proporzione al bundle a cui è possibile accedere, ha infatti un costo di soli 9,99 euro al mese.

L’accesso, come per tutte le promozioni più interessanti, risulta essere riservato in esclusiva agli utenti che provengono da un determinato operatore telefonico, in particolare parliamo dei soliti Iliad e MVNO in generale (ad esclusione di Very Mobile, LycaMobile, Kena Mobile e ho.Mobile). La portabilità è necessaria per richiedere la promozione, come anche il pagamento di 10 euro per l’acquisto della SIM.

A differenza di altre soluzioni viste in passato, la Vodafone Special Giga può essere pagata solamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile, l’utente in nessun modo potrà comunque richiedere il pagamento tramite credito residuo. Non sono ad ogni modo presenti vincoli contrattuali di durata, la richiesta di portabilità potrà essere presentata in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Vodafone Special Giga: la promozione da battere

La Special Giga viene considerata la promozione da battere, proprio perché integra un bundle incredibile, gli utenti possono difatti accedere a 1000 SMS da inviare ad ogni numero di telefono, a 70 giga di traffico dati alla massima velocità, nonché a illimitati minuti per telefonare a chiunque in Italia.

Il costo fisso da sostenere mensilmente è pari a soli 9,99 euro, un prezzo veramente molto basso, se comunque confrontato con il bundle messo sul piatto direttamente dall’azienda.