In questi giorni si stanno ultimando i lavori di programmazione per il ritorno nelle aule scolastiche ed universitarie. Da settimana prossima, infatti, le lezioni torneranno in presenza in gran parte della nazione. Tuttavia, nonostante il progressivo ritorno alla normalità, la didattica online continuerà ad essere realtà specie in ambito accademico. Per questa ragione, TIM continua a proporre una delle migliori iniziative degli scorsi mesi.

Il provider italiano strizza ancora l’occhio agli studenti ed alle loro esigenze con la promozione eLearning Card.

TIM, la promozione con Giga illimitati a costo zero per le attività didattiche

Il pacchetto di questa promozione è semplice e basilare. Gli utenti avranno a loro disposizione Giga illimitati ed a costo zero per navigare senza consumi sulle principali applicazioni utili alla didattica a distanza. Le app legate alla promozione eLearning Card sono quelle più popolari, tra cui vanno segnalati Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams.

La tariffa è a disposizione di tutti gli utenti idonei. Per l’attivazione sarà necessario andare su sito di TIMparty ed accreditarsi con le proprie credenziali. La voce eLearning Card è collegata alla sezione VANTAGGI TIM. Per l’attivazione sono previsti solo pochi passaggi. Inoltre, stante le cose, non sono previsti termini di scadenza per la promozione.

La disponibilità della eLearning Card sarà garantita al pubblico per tutto il mese di Settembre. La promozione per i Giga illimitati di TIM nasce in associazione con i grandi nomi dell’hi-tech ed anche con organi istituzionali come gli atenei nazionali ed il Ministero dell’Istruzione.