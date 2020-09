Falle, mancanze in merito alla sicurezza e problemi conseguenti sono ormai argomenti ricorrenti ma statene sicuri: non riguardano Poste Italiane e le sue Postepay. L’azienda infatti non ha alcun tipo di problema proprio per quanto riguarda la sicurezza, per cui le sue carte sono estremamente sicure. Partendo da questa premessa non si deve però escludere la presenza di diverse truffe in giro, le quali però provano a fare leva sugli utenti più ingenui.

I tentativi di phishing hanno proprio l’obiettivo di ottenere i dati di accesso in maniera subdola. Si punta infatti a far credere all’utente di dover reinserire i propri dati, in seguito magari ad un problema accorso in fase di autenticazione. Sarà questo dunque il lasciapassare verso il suo conto e per il conseguente svuotamento dello stesso.

Postepay: ecco il modo per evitare di finire nella rete del phishing